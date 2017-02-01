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Прокуратура после ЧП на ТЭЦ проверяет деятельность "Т Плюс" и ее дочерней компании в Пензе

Происшествия
1 февраля, 22:37 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 1, февраля. /ТАСС
В прокуратуре официально также заявили о порыве или утечке, в результате которой без тепла остаются 206 домов
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ПЕНЗА, 1 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области начала масштабную проверку деятельности "Т Плюс" и ее дочерней компании "Т Плюс Теплосеть Пенза" в связи с происшествием на ТЭЦ-1. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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© Управление по делам ГО и ЧС по городу Пензе/ТАСС
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"На ТЭЦ-1 мы организовали проверку с привлечением нескольких контролирующих органов в отношении двух ПАО - "Т Плюс" и "Т Плюс Теплосеть Пенза". Проверка масштабная, проводится в отношении эксплуатации опасных объектов производства, безопасности труда", - сказала она.

В прокуратуре официально заявили о порыве или утечке, в результате которой без тепла остаются 206 домов. При этом уточнили, что речь идет не об аварии.

Ход работ по устранению порыва находится на контроле прокуратуры области, действует "горячая линия" по вопросам, связанным с восстановлением теплоснабжения. На месте порыва работает оперативный сотрудник ведомства, добавила Артамонова.

Ранее начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов отметил, что без отопления в Пензе на теплосетях остались свыше 200 домов, 4 школы, 8 детсадов и 2 больницы. По его словам, причиной стал прорыв трубы диаметром 800 мм на территории ТЭЦ-1. Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 17:00 мск 2 февраля. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

26 января в результате аварии на ТЭЦ-1 и порывов на теплотрассах без тепла в двадцатиградусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах. Вечером 30 января все аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях были завершены.

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