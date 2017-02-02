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Суд постановил взыскать с жителя Приморья более 9 млн руб. за незаконную охоту

Происшествия
2 февраля, 3:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
По данным следствия, добычей охотника стали, в частности, шесть амурских тигров, а также гималайские и бурые медведи
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ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Суд в Приморье постановил взыскать с местного жителя более 9 млн рублей в счет возмещения экологического ущерба за то, что он охотился на краснокнижных животных, убив, в частности, шесть амурских тигров, гималайских и бурых медведей. Об этом сообщает прокуратура края.

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"Постановлением Партизанского районного суда Приморского края установлен факт виновности местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена), - говорится в сообщении. - Так, в период с июня 2011 года по апрель 2012 года на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края, в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу РФ и находящихся под угрозой исчезновения, фигурант с неустановленными лицами производили охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. В результате незаконных действий погибли животные, среди которых были шесть особей амурского тигра, гималайские и бурые медведи и другие, чем причинен ущерб животному миру в размере 9 млн 351 тысяча рублей", - говорится в сообщении.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли "продукцию незаконного промысла" в рефрижераторных контейнерах в городе Находка. Прокурор города направил в суд иск к охотнику о возмещении причиненного вреда, но городской суд отказал в удовлетворении исковых требований. Однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению прокурора отменила решение суда первой инстанции.

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