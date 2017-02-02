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В арктическом районе Якутии с населением более 7 тыс. человек из-за пурги введен режим ЧС

Происшествия
2 февраля, 4:47 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Из-за сложных погодных условий срываются сроки завоза топлива в отдаленные населенные пункты, сообщил глава района Георгий Федоров
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ЯКУТСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Затяжная пурга, которая длилась на протяжении нескольких месяцев, вынудила власти ввести режим ЧС в Усть-Янском районе Якутии с населением 7,2 тыс. человек. Из-за отсутствия дорог срываются сроки завоза топлива в отдаленные населенных пунктов, где проживают около 5 тыс. человек. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава района Георгий Федоров.

"Мы приняли решение и ввели в районе режим ЧС в связи с тем, что пурга, которая метет уже с сентября, замела дороги до населенных пунктов. Мы не можем начать завоз топлива, запасы уже заканчиваются. Наиболее сложная обстановка сложилась в селе Сайылык, который находится в 120 км от райцентра, где на сегодняшний день запас сырой нефти составляет около 80 тонн (запас на 10 дней). Поэтому мы бьем тревогу: дорожной техники не хватает, работают лишь два бульдозера, необходимо мобилизовать всю свободную технику из соседних районов", - сказал он.

Глава района отметил, что небывало сильный снег в начале зимы помешал дорожникам в срок открыть автозимник по маршруту Усть-Куйга - Депутатский, необходимый для доставки топлива из поселков Нижнеянск и Усть-Куйга в шесть отдаленных населенных пунктов: Депутатский, Хайыр, Усть-Яна, Казачье, Тумат и Сайылык. Такую же проблему испытывают и коммунальные службы, которые не могут завезти топливо для своих котельных, в связи с чем вводят режим экономии, снижая температуру подачи тепла. Население вынужденно использует электрообогреватели, увеличивая тем самым электропотребление и расход топлива дизельными электростанциями.

"Из-за сложных погодных условий мы выполнили лишь 7-15% завоза топлива в населенные пункты, обычно в это время мы уже половину плана по завозу выполняли. Теперь у нас остается лишь три месяца, а запасы, сделанные в прошлом году заканчиваются", - подчеркнул он.

Как отметили в региональном Министерстве транспорта, дорожники работают в круглосуточном режиме, чтобы пробить зимник, но проведение дорожных работ осложнено сильным ветром. "В связи с усилением пурги на этих участках осуществляется постоянное дежурство специализированной техники", - отметили в министерстве.

Ситуация по завозу топлива на Севере усложняется также дефицитом транспортных средств на местах. Энергетики и коммунальщики вынужденно привлекают водителей и автотранспорт со всей республики. При этом не весь наемный транспорт может выехать на маршрут. Большинство автомашин не оборудовано согласно требованиям Европейской конвенции о перевозке опасных грузов.

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