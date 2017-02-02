Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главаря группировки якудза арестовали за открытие штаб-квартиры слишком близко к школе

Происшествия
2 февраля, 11:23 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Ему и еще двум участникам банды грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере около $5 тыс.
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Полиция префектуры Ямагути арестовала босса крупнейшей в области группировки якудза по обвинению в том, что новая штаб-квартира организации оказалась слишком близко к школе.

Сообщается, что в середине ноября группировка "Года-икка" открыла новый офис, который расположился в 230 метрах от начальной школы, что стало грубым нарушением существующего в стране законодательства в отношении деятельности организованных преступных группировок. Вместе с 75-летним боссом также были арестованы еще два члена группировки - им всем грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. иен (около $5 тыс.).

В последние несколько лет Япония вновь столкнулась с серьезной проблемой активизации деятельности якудза - это было вызвано расколом в крупнейшей в стране группировке "Ямагути-гуми". Отделившаяся от нее часть бойцов якудза организовала свою собственную группировку под названием "Кобе-гуми". Раскол состоялся в 2015 году, после чего между членами двух группировок случилось несколько столкновений - дело доходило даже до применения огнестрельного оружия. Один из таких инцидентов произошел в небольшом городке Мито (префектура Ибараки) в непосредственной близости от начальной школы - тогда никто из местных жителей не пострадал, но полиция была вынуждена ужесточить меры безопасности в городе.

В общей сложности за последние два года произошло более 60 столкновений мафиози по всей Японии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд
2
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
3
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
4
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP
7
В МИД РФ отмечают настрой на деловую работу с сотрудниками Трампа
Темы дня
Реклама