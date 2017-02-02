Главаря группировки якудза арестовали за открытие штаб-квартиры слишком близко к школе

ТОКИО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Полиция префектуры Ямагути арестовала босса крупнейшей в области группировки якудза по обвинению в том, что новая штаб-квартира организации оказалась слишком близко к школе.

Сообщается, что в середине ноября группировка "Года-икка" открыла новый офис, который расположился в 230 метрах от начальной школы, что стало грубым нарушением существующего в стране законодательства в отношении деятельности организованных преступных группировок. Вместе с 75-летним боссом также были арестованы еще два члена группировки - им всем грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. иен (около $5 тыс.).

В последние несколько лет Япония вновь столкнулась с серьезной проблемой активизации деятельности якудза - это было вызвано расколом в крупнейшей в стране группировке "Ямагути-гуми". Отделившаяся от нее часть бойцов якудза организовала свою собственную группировку под названием "Кобе-гуми". Раскол состоялся в 2015 году, после чего между членами двух группировок случилось несколько столкновений - дело доходило даже до применения огнестрельного оружия. Один из таких инцидентов произошел в небольшом городке Мито (префектура Ибараки) в непосредственной близости от начальной школы - тогда никто из местных жителей не пострадал, но полиция была вынуждена ужесточить меры безопасности в городе.

В общей сложности за последние два года произошло более 60 столкновений мафиози по всей Японии.