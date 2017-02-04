CNN: полиция открыла огонь по фургону близ аэропорта Стамбула

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Турецкие полицейские в субботу утром открыли огонь по подозрительному фургону близ аэропорта Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.
По его сведениям, белый фургон, в котором находились три человека, не подчинился приказу остановиться у КПП.
За нарушителями была организована погоня, однако водитель фургона совершил резкий разворот, благодаря чему ему удалось скрыться.