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CNN: полиция открыла огонь по фургону близ аэропорта Стамбула

Происшествия
4 февраля, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
В фургоне находились три человека, им удалось скрыться
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Турецкие полицейские в субботу утром открыли огонь по подозрительному фургону близ аэропорта Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

По его сведениям, белый фургон, в котором находились три человека, не подчинился приказу остановиться у КПП.

За нарушителями была организована погоня, однако водитель фургона совершил резкий разворот, благодаря чему ему удалось скрыться.

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