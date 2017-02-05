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Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров произошел на мебельном складе в Ставрополье

Происшествия
5 февраля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Причина пожара, по данным МЧС, пока неизвестна
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров произошел на мебельном складе в Шпаковском районе Ставрополья. На данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Ставропольскому краю.

"Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров произошел на мебельном складе в селе Верхнерусском. Локализация объявлена в 15:33. Пострадавших нет", - сказали там.

Причина пожара, по данным МЧС, пока неизвестна.

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