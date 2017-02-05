СМИ: 18 человек погибли в результате пожара в массажном салоне на востоке Китая

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ШАНХАЙ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Жертвами сильного пожара в массажном салоне в воскресенье на востоке Китая стали 18 человек, двое пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Сгоревшее заведение расположено в уезде Тяньтай провинции Чжэцзян. На попавших в сеть фотографиях с места происшествия видно, как люди выпрыгивали со второго этажа охваченного огнем здания.
Официальных сообщений о том, потушен ли пожар, а также окончательных данных о числе пострадавших и погибших пока не поступало.