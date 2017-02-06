В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Техническая неисправность произошла у бронетранспортера на юго-востоке МКАД, информация СМИ о ДТП не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Никакого ДТП с бронетранспортером на юго-востоке МКАД не было. Сегодня утром на 14-м км МКАД у военной машины произошла техническая неисправность, после устранения которой бронетранспортер продолжил движение", - отметили в пресс-службе столичного ГИБДД.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что на МКАД возле торгового центра произошло ДТП с участием бронетранспортера.