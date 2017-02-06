Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД

Происшествия
6 февраля, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, у военной машины произошла техническая неисправность
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Техническая неисправность произошла у бронетранспортера на юго-востоке МКАД, информация СМИ о ДТП не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Никакого ДТП с бронетранспортером на юго-востоке МКАД не было. Сегодня утром на 14-м км МКАД у военной машины произошла техническая неисправность, после устранения которой бронетранспортер продолжил движение", - отметили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на МКАД возле торгового центра произошло ДТП с участием бронетранспортера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
2
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
3
Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
6
Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края
7
МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
Темы дня
Реклама