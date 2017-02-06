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СК начал проверку группы в соцсетях, склонявшей школьницу к суициду

Происшествия
6 февраля, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Столичные следователи СК начали проверку информации о группе в соцсети "ВКонтакте", где школьницу склоняли к суициду. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, "организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, о группе в социальной сети "ВКонтакте", склоняющей подростков к самоубийству".

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"Из сообщения СМИ следует, что мать несовершеннолетней обратилась за психологической помощью для своей 16-летней дочери, которая трижды пыталась покончить жизнь самоубийством. В социальной сети "ВКонтакте" на странице дочери женщина обнаружила детскую переписку суицидальной направленности с администраторами одной из групп", - рассказала представитель ГСУ.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"В рамках проверки будет дана оценка всем действиям администраторов", - сообщила Юлия Иванов. Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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