Режим контртеррористической операции введен в дагестанском селе Анди

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в селе Анди Ботлихского района Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"В 06:30 мск руководителем Оперативного штаба принято решение о введении режима КТО в административных границах села Анди Ботлихского района республики", - сообщил собеседник.

По его словам, идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.