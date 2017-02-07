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Режим контртеррористической операции введен в дагестанском селе Анди

Происшествия
7 февраля, 6:56 UTC+3
В рамках КТО идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников
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Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в селе Анди Ботлихского района Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"В 06:30 мск руководителем Оперативного штаба принято решение о введении режима КТО в административных границах села Анди Ботлихского района республики", - сообщил собеседник.

По его словам, идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

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