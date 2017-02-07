Пациент дома престарелых в Якутии насмерть замерз у закрытых дверей учреждения

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 42-летнего пациента дома-интерната инвалидов и престарелых в Якутии, который, по данным следствия, замерз, так как двери учреждения были заперты, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Установлено, что вечером 5 февраля пациент государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дом-интернат инвалидов и престарелых" вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты. По данным следствия, мужчина не сумел попасть внутрь и сел на крыльцо, где скончался, предварительно, из-за низкой температуры воздуха", - говорится в сообщении ведомства.

Тело мужчины на следующее утро обнаружила работница социального учреждения. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Для установления точной причины смерти пациента учреждения назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.