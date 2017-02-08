Полиция проверяет видео с устроившими автогонки по льду сотрудницами ОВД Барвихи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по публикациям с видео в СМИ о сотрудницах ОВД Барвихи, гоняющих и дрифтующих на дорогих автомобилях по льду водоема в Одинцове.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.

"По информации, размещенной в СМИ, руководством МУ МВД России "Одинцовское" назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказали в пресс-службе.

Ранее Life сообщил, сотрудницы ОВД Барвихи ездят на автомобилях стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей, а одна из них, 26-летняя лейтенант полиции, выложила видеозапись, на которой запечатлено, как она на своем Infiniti дрифтует на льду в Одинцовском районе.