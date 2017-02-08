КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Радиоактивная игла для введения инъекций онкобольным исчезла из Центра ядерной медицины Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе городского УМВД.

"В Казани из Центра ядерной медицины исчезла радиоактивная игла. Седьмого февраля сотрудники МЧС обследовали территорию центра, но так и не смогли найти ее", - рассказали в пресс-службе.

Игла размером 25 мм сделана из материала кобальт-60. Она хранилась в специальном закрытом хранилище Центра ядерной медицины.

Сейчас в отделе полиции "Гвардейский" проходит проверка по обращению о пропаже.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.