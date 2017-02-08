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Прокуратура внесла представления "Аэрофлоту" и Шереметьеву после столкновения аэробусов

Происшествия
8 февраля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В результате столкновения 17 декабря 2016 года два аэробуса А330 получили значительные повреждения
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте внесла представления гендиректорам "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево после проверки столкновения двух аэробусов. Об этом сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Как установила проверка, вечером 17 декабря 2016 года в аэропорту Шереметьево при буксировке в ангар аэробус А330 задел крылом другой А330, который находился на стоянке. Оба самолета получили значительные повреждения, рассказали в надзорном ведомстве.

"При этом членов экипажа, пассажиров и обслуживающего персонала в момент столкновения в самолетах не было, - добавили в ММТП. - Инцидент произошел в результате несоблюдения бригадиром бригады по буксировке авиакомпании "Аэрофлот" и диспетчером по рулению воздушных судов аэропорта требований к буксировке воздушных судов, регламентированных федеральными авиационными правилами".

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес генеральных директоров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" и АО "Международный аэропорт Шереметьево" внесены представления об устранении нарушений законодательства.

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