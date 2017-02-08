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СМИ: на химическом заводе в Восточном Китае произошел мощный взрыв

Происшествия
8 февраля, 19:12 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
Отмечается, что примерно на 10 секунд в городе, где находится предприятие, стало светло, как днем
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© mmddj_china/twitter.com

ШАНХАЙ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Мощный взрыв произошел на одном из химических предприятий в китайском городе Тунлин (восточная провинция Аньхой).

Об этом сообщает информационный портал Sina.

На размещенных в сети фотографиях видно, как огненный столп поднимается над многоэтажными зданиями. В сообщении отмечается, что примерно на 10 секунд во всем городе стало светло, как днем. Взрыв прогремел примерно в 22:45 по местному времени (17:45 мск).

На месте работают экстренные службы, о жертвах или пострадавших информации не поступало.

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