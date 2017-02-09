В Биробиджане осудили приезжего с Кубани за изготовление и сбыт напитков из антисептика

БИРОБИДЖАН, 9 февраля. /ТАСС/. Биробиджанский районный суд ЕАО вынес приговор 43-летнему приезжему из Краснодарского края, который из антисептического раствора производил спиртосодержащие напитки. Ему назначено наказание два года условно, сообщила в четверг старший помощник прокурора Жанна Крепокогорская.

"Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком", - сказала Крепкогорская.

Она уточнила, что житель Краснодарского края был признан судом виновным в производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Суд установил, что с 2014 года по февраль 2015 года мужчина, сговорившись со своим знакомым (приговор второму фигуранту вынесен в октябре 2016 года - прим. ТАСС), наладил в квартире производство спиртосодержащей продукции из антисептика "Марат", предназначенного для бытовых и косметических целей. Фальсификат разливался в тару емкостью пять литров и сбывался через объявления в интернете.