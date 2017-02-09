Суд 21 марта рассмотрит по существу иск о лишении Мары Багдасарян водительских прав

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 21 марта рассмотрит по существу иск прокуратуры о лишении водительских прав Мары Багдасарян, участницы нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Рассмотрение иска по существу по делу Багдасарян назначено на 10:00 21 марта", - сказал он.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ.

При рассмотрении в суде вопроса о применении обязательных работ адвокаты Багдасарян заявили о наличии у нее ряда заболеваний. Проведенная прокурорская проверка подтвердила сведения о наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Багдасарян водительских прав.

В то же время в производство столичного мирового участка номер 353 района Аэропорт в отношении Багдасарян поступило ещё 54 материала об административных правонарушениях. Рассмотрение первого материала суд назначил на 10 февраля. Багдасарян вменяют совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в срок").