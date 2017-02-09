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Два пациента сбежали из психиатрической лечебницы в Калининграде

Происшествия
9 февраля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В настоящее время двое мужчин могут находиться в Черняховске, считают в областном УМВД
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин сбежали из лечебного учреждения закрытого типа в Калининграде, полиция объявила их в розыск, призвав местных жителей незамедлительно сообщать о месте нахождения беглецов при встрече с ними.

"Управлением МВД России по городу Калининграду разыскиваются 28-летний и 33-летний мужчины, которые 5 февраля 2017 года самовольно оставили медицинское учреждение закрытого типа. По оперативной информации, пациенты могут находиться в городе Черняховске", - говорится в сообщении, распространенном областным УМВД.

Как сообщил ТАСС источник в силовых ведомствах региона, мужчины проходили лечение в связи с психическими заболеваниями.

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