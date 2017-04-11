В Индонезии совершено нападение на следователя, занятого делом о коррупции

ТОКИО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ведущий следователь индонезийской правительственной Комиссии по искоренению коррупции Новел Басведан был атакован во вторник двумя неизвестными людьми, которые плеснули ему в лицо неустановленное химическое вещество. Как сообщает информационное агентство Kyodo, нападение произошло рано утром на севере Джакарты. Следователь доставлен в госпиталь, где помещен в палату интенсивной терапии.

Басведан, имеющий репутацию жесткого борца с коррупцией, возглавляет сейчас расследование громкого дела с махинациями при получении заказа на $450 млн на изготовление электронных удостоверений личности для граждан Индонезии. К этому делу, по данным агентства, могут быть причастны высокопоставленные правительственные чиновники и парламентарии.

В частности, бизнесмен, арестованный по делу об удостоверениях личности, уже утверждал на суде, что давал взятки сотрудникам Министерства внутренних дел и депутатам Народного консультативного конгресса (парламента).