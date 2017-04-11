СК просит арестовать адвоката, пронесшего четыре пакета с наркотиками в Бутырский СИЗО

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Следствие просит суд арестовать адвоката, пронесшего почти 300 граммов различных наркотиков в Бутырский следственный изолятор в Москве. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУ СК по Москве в отношении 38-летнего адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сегодня следствие ходатайствует об избрании адвокату меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Ранее в УФСИН по Москве сообщили, что 7 апреля сотрудники СИЗО № 2 задержали адвоката Московской коллегии адвокатов. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли четыре пакета с почти 300 граммами наркотиков.
"По результатам проведенной экспертизы установлено, что в свертках находились наркотики, а именно: 195,8 г гашиша, 3 г метадона, 3,75 г кокаина, 6 г амфетамина, 11 г марихуаны и 64,3 г трамала - сильнодействующего психотропного препарата", - пояснили в УФСИН.