Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК просит арестовать адвоката, пронесшего четыре пакета с наркотиками в Бутырский СИЗО

Происшествия
11 апреля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
В отношении 38-летнего адвоката возбуждено уголовное дело
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Следствие просит суд арестовать адвоката, пронесшего почти 300 граммов различных наркотиков в Бутырский следственный изолятор в Москве. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве в отношении 38-летнего адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сегодня следствие ходатайствует об избрании адвокату меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Ранее в УФСИН по Москве сообщили, что 7 апреля сотрудники СИЗО № 2 задержали адвоката Московской коллегии адвокатов. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли четыре пакета с почти 300 граммами наркотиков.

"По результатам проведенной экспертизы установлено, что в свертках находились наркотики, а именно: 195,8 г гашиша, 3 г метадона, 3,75 г кокаина, 6 г амфетамина, 11 г марихуаны и 64,3 г трамала - сильнодействующего психотропного препарата", - пояснили в УФСИН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
8
Почти 100 жителей села под Оренбургом эвакуировано во временные пункты из-за паводка
15
На западе Москвы столкнулись поезд и электричка
5
На западе Польши обвалился каменный дом
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой
2
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший
3
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
4
Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Акции United Continental упали после скандала с избитым пассажиром
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама