Пулково проводит проверку по сообщениям пассажиров о проходе по чужим паспортам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Внутренняя проверка проводится в петербургском аэропорту Пулково после сообщений двух пассажиров о том, что они смогли пройти досмотр, обменявшись паспортами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пулкова, комментируя сообщения в ряде СМИ.

"Мы получили данное сообщение и разбираемся в ситуации. По сообщению в аэропорту идет внутренняя проверка", - сказали в пресс-службе.

При этом в Пулкове отметили, что все пассажиры прошли входной и предполетный досмотры в соответствии с требованиями безопасности: пассажиры, багаж, ручная кладь были досмотрены в установленном порядке, запрещенных к провозу предметов не было обнаружено. При этом у каждого пассажира на руках имелись посадочные талоны, которые позволили им попасть на борт воздушного судна.

Ранее во вторник ряд СМИ сообщили, что два пассажира из Москвы 9 апреля смогли пройти все зоны контроля аэропорта, обменявшись паспортами.