Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреля

СЫКТЫВКАР, 11 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Решение о способе тушения горящей нефтескважины в Усинском районе Коми планируется принять к вечеру 12 апреля. К настоящему моменту подготовка выполнена примерно наполовину, рассказал ТАСС руководитель республиканской аварийно-спасательной службы "СПАС-Коми" Дмитрий Тропников.

"Еще как минимум сутки потребуются на подготовку, и ориентировочно завтра к вечеру мы можем провести оценку и решить, как будем тушить. Скорее всего, пеной, накануне на место было отправлено около 2 тонн пенообразователя", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время идет охлаждение горящей скважины, а также находящихся рядом скважин. Тропников отметил, что авария произошла на скважине, которая была остановлена на период капитального ремонта. Особенность скважины в том, что в ней очень высокое давление - более 500 атмосфер.

"Торопиться в этом деле нельзя, если сейчас быстро потушишь, а там пары, скважина газует, то в любой момент вспыхнет - люди могут пострадать. Притом любая авария на скважине индивидуальна, может потребоваться новый инструмент и время на его изготовление", - пояснил руководитель "СПАС-Коми".

Возгорание нефтескважины №2 на месторождении имени Алабушина в 180 км от Усинска произошло днем 10 апреля. Скважина принадлежит "Лукойл-Усинскнефтегаз", производственному подразделению ООО "Лукойл-Коми". В результате возгорания никто не пострадал. По информации "Лукойл-Коми", возгорание произошло при проведении подрядчиком, ООО "КомиКуэст Интернешнл", капитального ремонта скважины. На тушение привлечено около 150 человек, в распоряжении которых 54 единицы техники, задействованы сотрудники "СПАС-Коми", регионального главка МЧС, "Лукойл- Коми".

Месторождение имени Андрея Алабушина, расположенное на правом берегу реки Колва в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, было открыто в декабре 2014 года, в 2015 году введено в пробную эксплуатацию.