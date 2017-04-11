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СМИ: словацкая полиция открыла огонь в сторону автомобиля вице-спикера парламента

Происшествия
11 апреля, 21:42 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 11, апреля. /ТАСС
Инспекция правоохранительных органов Словакии расследует инцидент, который произошел в воскресенье
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БРАТИСЛАВА, 11 апреля. /ТАСС/. Патруль дорожной полиции Словакии стрелял по направлению автомобиля, в котором находился заместитель председателя парламента республики Андрей Грнчиар. Об этом информировало во вторник братиславское сетевое издание Рluska.

Лимузин марки BMW, которым управлял сотрудник управления охраны высших руководителей Словакии, значительно превысил скорость на дороге между селом Стречно и городом Мартин. Водитель отказался подчиниться приказу полицейского патруля и немедленно остановить машину. В сторону автомобиля с вице-спикером были сделаны предупредительные выстрелы из табельного оружия стражей порядка.

BMW остановился лишь въехав в город. Его водитель продемонстрировал полицейским удостоверение сотрудника спецслужбы. Он объяснил им, что, согласно правилам его ведомства, не имел права остановить автомобиль, в котором находилось высокопоставленное лицо, вне населенного пункта.

Инцидент, который расследует инспекция словацких правоохранительных органов, произошел в прошедшее воскресенье.

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