Мосгорсуд проверит законность продления срока ареста Никите Белых

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу адвокатов бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, на продление ему срока ареста. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В жалобе защита просит апелляционную инстанцию отменить решение о содержании Белых под стражей и избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО.

Басманный суд Москвы ранее продлил до 24 июня срок содержания под стражей бывшего губернатора, отказав в удовлетворении ходатайства его защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Защита и сам Белых просили о домашнем аресте или о подписке о невыезде.

Из материалов дела известно, что в отношении экс-губернатора возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. Как сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ по двум эпизодам. Экс-губернатор свою вину не признал.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.