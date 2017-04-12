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Мосгорсуд проверит законность продления срока ареста Никите Белых

Происшествия
12 апреля, 0:27 UTC+3 МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Защита просит отменить решение о содержании экс-губернатора под стражей и избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу адвокатов бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, на продление ему срока ареста. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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В жалобе защита просит апелляционную инстанцию отменить решение о содержании Белых под стражей и избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО.

Басманный суд Москвы ранее продлил до 24 июня срок содержания под стражей бывшего губернатора, отказав в удовлетворении ходатайства его защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Защита и сам Белых просили о домашнем аресте или о подписке о невыезде.

Из материалов дела известно, что в отношении экс-губернатора возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. Как сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ по двум эпизодам. Экс-губернатор свою вину не признал.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

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