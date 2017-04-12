Мосгорсуд проверит законность продления срока ареста Никите Белых

Фигуристка Мао Асада не жалеет об уходе из спорта и летом примет участие в ледовом шоуСпорт 12 апреля, 8:51
Разлив нефтепродуктов в Красноярском крае на Енисее ликвидированПроисшествия 12 апреля, 8:33
Фазель: европейские клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на ОИСпорт 12 апреля, 8:28
Ледоход начался на реке Томь в Кемеровской областиСибирь 12 апреля, 8:13
Вторая команда ФК "Локомотив" получит название "Локомотив-Казанка"Спорт 12 апреля, 8:03
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на УралеНовости Урала 12 апреля, 7:46
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"Космос 12 апреля, 7:40
В Красноярском крае проведут отстрел медведей из-за угрозы нападения на людейСибирь 12 апреля, 7:30
Бурятия получит более 300 млн руб. на устранение последствий засухиСибирь 12 апреля, 7:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу адвокатов бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, на продление ему срока ареста. Об этом ТАСС сообщили в суде.
В жалобе защита просит апелляционную инстанцию отменить решение о содержании Белых под стражей и избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО.
Басманный суд Москвы ранее продлил до 24 июня срок содержания под стражей бывшего губернатора, отказав в удовлетворении ходатайства его защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Защита и сам Белых просили о домашнем аресте или о подписке о невыезде.
Из материалов дела известно, что в отношении экс-губернатора возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. Как сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ по двум эпизодам. Экс-губернатор свою вину не признал.
Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.