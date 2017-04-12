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Суд проверит законность ареста фигурантов дела о хищении при строительстве объектов ФСО

Происшествия
12 апреля, 0:33 UTC+3 МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Адвокаты и их подзащитные просят отменить постановление суда об их аресте до 21 мая и избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду проверит законность ареста директора ФГУП "Атэкс" Андрея Каминова, бывшего заместителя главы подведомственного ФСО ФГУП "Атэкс" и гендиректора "Стройфасад" Станислава Кюнера, а также экс-главы компании Дмитрия Торчинского, обвиняемых в хищении не менее 225 млн рублей при строительстве объекта федерального значения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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В своих жалобах адвокаты и их подзащитные просят отменить постановление суда об их аресте до 21 мая и избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Как сообщила ранее представитель СК РФ Светлана Петренко, Андрей Каминов, Станислав Кюнер, Дмитрий Торчинский, а также трое петербургских коммерсантов Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов были задержаны по результатам проведенного ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. По версии следствия, они причастны к хищениям при строительстве "Объекта № 53" ФСО России - дома приемов президента РФ. Ущерб составил 225 млн рублей при общей стоимости строительства свыше 5 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Свою вину фигуранты дела не признают.

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