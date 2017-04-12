Разлив нефтепродуктов в Красноярском крае на Енисее ликвидирован

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КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на Енисее в Минусинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщили в Красноярском государственном краевом учреждении "Спасатель".
"За прошедшие сутки выполнено два выезда <...> для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации нефтерозлива на акватории протоки реки Енисей в районе населенного пункта Опытное поле Минусинского района. Работы выполнены в полном объеме. Нефтеразлив устранен", - сообщили в ведомстве.
В понедельник, по данным Министерства строительства и ЖКХ региона, неизвестный слил в протоку Енисея возле села Топольки в Минусинском районе две тонны дизельного топлива. Площадь нефтяного пятна составила 10 тыс. кв. метров, для предотвращения попадания его на территорию Минусинска были перекрыты шлюзы.
В понедельник полиция задержала подозреваемого. Полицейские составили административный протокол по статье КоАП "Нарушение правил охраны водных объектов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного штрафа до 2 тыс. рублей.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края сообщили ТАСС, что на месте ЧП взяты пробы воды и почвы, результаты исследования станут известны в ближайшие дни. Также подготовлено заявление в прокуратуру.