Разлив нефтепродуктов в Красноярском крае на Енисее ликвидирован

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на Енисее в Минусинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщили в Красноярском государственном краевом учреждении "Спасатель".

"За прошедшие сутки выполнено два выезда <...> для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации нефтерозлива на акватории протоки реки Енисей в районе населенного пункта Опытное поле Минусинского района. Работы выполнены в полном объеме. Нефтеразлив устранен", - сообщили в ведомстве.

В понедельник, по данным Министерства строительства и ЖКХ региона, неизвестный слил в протоку Енисея возле села Топольки в Минусинском районе две тонны дизельного топлива. Площадь нефтяного пятна составила 10 тыс. кв. метров, для предотвращения попадания его на территорию Минусинска были перекрыты шлюзы.

В понедельник полиция задержала подозреваемого. Полицейские составили административный протокол по статье КоАП "Нарушение правил охраны водных объектов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного штрафа до 2 тыс. рублей.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края сообщили ТАСС, что на месте ЧП взяты пробы воды и почвы, результаты исследования станут известны в ближайшие дни. Также подготовлено заявление в прокуратуру.