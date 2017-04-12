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Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате работникам "ВИМ-Авиа" на 38 млн рублей

Происшествия
12 апреля, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Прокуратура внесла представление руководству авиакомпании об устранении нарушений закона
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура добилась погашения в Татарстане долга по зарплате перед работниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" на 38 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Приволжская транспортная прокуратура в рамках проверки исполнения трудового законодательства выявила наличие задолженности по заработной плате в ООО "Авиакомпания "ВИМ- Авиа". Общая сумма долга авиапредприятия перед более 1,1 тыс. работниками по оплате труда за февраль составила 38 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление руководству авиакомпании об устранении нарушений закона. В отношении предприятия и его гендиректора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства"). Благодаря вмешательству прокуроров долги по зарплате перед работниками авиакомпании были полностью погашены.

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