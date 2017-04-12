Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате работникам "ВИМ-Авиа" на 38 млн рублей

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
Стржалковский: ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезонСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура добилась погашения в Татарстане долга по зарплате перед работниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" на 38 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Приволжская транспортная прокуратура в рамках проверки исполнения трудового законодательства выявила наличие задолженности по заработной плате в ООО "Авиакомпания "ВИМ- Авиа". Общая сумма долга авиапредприятия перед более 1,1 тыс. работниками по оплате труда за февраль составила 38 млн рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура внесла представление руководству авиакомпании об устранении нарушений закона. В отношении предприятия и его гендиректора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства"). Благодаря вмешательству прокуроров долги по зарплате перед работниками авиакомпании были полностью погашены.