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Преподающий в МФТИ гражданин США задержан в центре Москвы с наркотиками

Происшествия
13 апреля, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
По данному факту возбуждено уголовное дело
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Гражданин США, работающий преподавателем в Московском физико-техническом институте, задержан центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

"Накануне ночью на 3-й Тверской-Ямской улице сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе досмотра у него был изъят синтетический наркотик",- сказал он.

По словам собеседника агентства, задержанных оказался гражданин США, житель штата Огайо, который работает преподавателем в МФТИ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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