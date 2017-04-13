Преподающий в МФТИ гражданин США задержан в центре Москвы с наркотиками

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Гражданин США, работающий преподавателем в Московском физико-техническом институте, задержан центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

"Накануне ночью на 3-й Тверской-Ямской улице сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе досмотра у него был изъят синтетический наркотик",- сказал он.

По словам собеседника агентства, задержанных оказался гражданин США, житель штата Огайо, который работает преподавателем в МФТИ. По данному факту возбуждено уголовное дело.