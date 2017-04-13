У частного дома в Подмосковье найдена граната

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, подбросивших гранату к частному дому в Подмосковье. Как сообщили в Главном управлении МВД по Московской области, боеприпас был обезврежен.

"Сегодня в дежурную часть Балашихинского отделения полиции поступило сообщение, что возле окна частного дома по Святоникольской улице находится предмет, конструктивно схожий с гранатой. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали хозяина дома", - сообщили в ГУ МВД.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обезвредили найденную гранату.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.