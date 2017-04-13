Не менее 29 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом в Мексике

МЕХИКО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере 29 человек погибли и девять получили ранения сегодня при столкновении туристического автобуса с бензовозом на западе Мексики. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе штата Мичоакан.

Авария случилась на трассе на границе штатов Мичоакан и Герреро.

По данным следствия, произошло лобовое столкновение двух машин, после чего они загорелись.