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Не менее 29 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом в Мексике

Происшествия
13 апреля, 21:12 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Еще девять человек получили ранения
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МЕХИКО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере 29 человек погибли и девять получили ранения сегодня при столкновении туристического автобуса с бензовозом на западе Мексики. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе штата Мичоакан.

Авария случилась на трассе на границе штатов Мичоакан и Герреро.

По данным следствия, произошло лобовое столкновение двух машин, после чего они загорелись.

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