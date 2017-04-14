В Мэриленде 24 человека оказались блокированы в вагончиках на "американских горках"

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Аварийная остановка аттракциона "американские горки" в развлекательном парке Six Flags в штате Мэриленд привела к тому, что 24 человека оказались блокированными в вагончиках в середине трассы. Как сообщила в четверг телекомпания NBC, люди находятся там уже около часа.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогают посетителям по одному покинуть аттракцион.

"Совершенно очевидно, что некоторые из оказавшихся в такой ситуации испытали сильное волнение", - сообщил в интервью телекомпании представитель спасательной службы города Ларго (штат Мэриленд). По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

В августе 2014 года на этом же аттракционе произошел похожий инцидент. Тогда эвакуация людей с "американских горок" заняла около четырех часов.

Как напомнила NBC, только в 2015 году в результате различных инцидентов на подобных аттракционах травмы получили 1,5 тысячи человек.