Суд в Чили выдал ордер на арест экс-главы охраны Пиночета по делу о применении пыток

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Чилийский судья Альваро Меса возбудил дело в отношении экс-главы службы безопасности диктатора Аугусто Пиночета Кристиана Лаббе и выдал ордер на его арест. Как сообщила в четверг пресс-служба суда, полковнику в отставке предъявлены обвинения в применении пыток к задержанным в годы военного режима.
Согласно постановлению, ордер на арест выдан в связи с тем, что "нахождение подсудимого Кристиана Лаббе Галилея на свободе представляет угрозу для безопасности общества".
Как установило следствие, в рамках рассматриваемого эпизода от действий Лаббе пострадали четыре человека, которые были незаконно задержаны в ноябре 1973 года в городе Пангипульи (юг Чили), поскольку их подозревали в поддержке политических оппонентов военного режима. После допроса и пыток они были отпущены.
Ранее Лаббе, который в 1989-1990 гг. занимал пост генерального секретаря правительства, уже были предъявлены обвинения по ряду других дел, касающихся преступлений, совершенных в годы диктатуры. После восстановления демократии в Чили полковник в отставке в течение 16 лет (1996-2012 гг.) был мэром коммуны Провиденсия.
По официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 год были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.