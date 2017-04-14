Экс-глава Марий Эл Маркелов доставлен в Москву

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Экс-глава Мэрий Эл Леонид Маркелов, подозреваемый в получении крупной взятки, доставлен в Москву. Об этом ТАСС сообщил адвокат другого фигуранта уголовного дела Игорь Трунов.

"По нашей информации, полученной от родственников Маркелова в Йошкар-Оле, он уже в Москве. Сейчас мы пытаемся узнать, когда следователь намерен выходить в суд с ходатайством о мере пресечения", - сказал он.