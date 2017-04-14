Правительство РФ одобрило право пожизненно осужденных на одно длительное свидание в год

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило подготовленный Минюстом законопроект, предоставляющий право осужденным к пожизненному лишению свободы на одно длительное свидание с родственниками в год, не дожидаясь истечения первых 10 лет заключения. Об этом сообщили ТАСС в Минюсте РФ.

Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ были подготовлены после решения Конституционного суда России, который 15 ноября 2016 года признал не соответствующими Конституции положения, по которым пожизненно осужденный имеет право на длительное свидание лишь после отбытия не менее 10 лет с момента поступления в колонию. Согласно действующему порядку, такому осужденному может быть предоставлено длительное свидание лишь после перевода из строгих условий содержания на обычные или облегченные, что возможно лишь по истечении первых 10 лет заключения. Конституционный суд отметил также, что проблема не может быть решена предоставлением свиданий в качестве поощрения по усмотрению администрации колонии.

"Должны быть установлены условия и определен порядок реализации лицами, осужденными к пожизненному лишению свободы, права иметь одно длительное свидание в год с супругом, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а с разрешения начальника исправительного учреждения - с иными лицами", - отметили в Минюсте в соответствии с решением КС.

В этом году исполняется 25 лет с момента введения в России наказания в виде пожизненного лишения свободы. По данным ФСИН, на 1 апреля 2017 года в шести исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывало наказание 2,015 тыс. человек - на 10 больше, чем год назад.

Предыстория жалоб

Основанием для решения Конституционного суда стали обращения осужденного на пожизненный срок бывшего основателя националистической группировки Николая Королева, обвинявшегося в создании преступного сообщества, члены которого совершили девять терактов, в том числе взрыв на Черкизовском рынке в Москве в августе 2006 года, унесший жизни 14 человек.

Со своей женой Вероникой Королев заключил брак уже на территории колонии. По мнению супругов, запрет на свидание исключает возможность естественного зачатия ребенка, что является жестоким и бесчеловечным, а также нарушает право на семейную жизнь в том числе лица, не совершавшего преступлений против общества и государства.

Также в КС обратился Вологодский суд по делу Антона Мацынина, осужденного за убийство родителей своей бывшей девушки. Супруга Мацынина заявила, что запрет на длительные свидания нарушает право ее 5-летней дочери на встречу с отцом.