Сотрудники МЧС спасли мужчину, тонувшего в Москва-реке в центре столицы

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спасатели МЧС вытащили из Москвы-реки в центре столицы тонувшего мужчину. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.
"Пожарно-спасательные подразделения оперативно обнаружили тонущего в водоеме в районе дома 54 на Фрунзенской набережной мужчину. Они доставили мужчину на катере на берег", - сообщили в ГУ МЧС, не уточнив подробности инцидента.
Пострадавший был передан скорой помощи.