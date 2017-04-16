Сотрудники МЧС спасли мужчину, тонувшего в Москва-реке в центре столицы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спасатели МЧС вытащили из Москвы-реки в центре столицы тонувшего мужчину. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно обнаружили тонущего в водоеме в районе дома 54 на Фрунзенской набережной мужчину. Они доставили мужчину на катере на берег", - сообщили в ГУ МЧС, не уточнив подробности инцидента.

Пострадавший был передан скорой помощи.