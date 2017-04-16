Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС спасли мужчину, тонувшего в Москва-реке в центре столицы

Происшествия
16 апреля, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Пострадавший был передан скорой помощи
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спасатели МЧС вытащили из Москвы-реки в центре столицы тонувшего мужчину. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно обнаружили тонущего в водоеме в районе дома 54 на Фрунзенской набережной мужчину. Они доставили мужчину на катере на берег", - сообщили в ГУ МЧС, не уточнив подробности инцидента.

Пострадавший был передан скорой помощи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
Скоростной поезд сбил мужчину на западе Москвы
3
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
4
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
5
Новые образцы гиперзвукового оружия поступят в войска к 2025 году
6
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
7
На юге Аргентины обнаружены яйца динозавров
Темы дня
Загрузка...
Реклама