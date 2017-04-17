При столкновении автобуса и легковой машины в Японии пострадали более 20 человек

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ТОКИО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Более 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в районе города Иидзука на юго-западном японском острове Кюсю.
Все пострадавшие доставлены в больницы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила местная пожарная служба, которая выполняет функции скорой помощи.
Во время инцидента в автобусе находились 60 человек. Водитель легковой машины доставлен в больницу с травмами.
Инцидент, как сообщается, произошел на узкой дороге.