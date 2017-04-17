Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При столкновении автобуса и легковой машины в Японии пострадали более 20 человек

Происшествия
17 апреля, 5:20 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Более 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в районе города Иидзука на юго-западном японском острове Кюсю.

Все пострадавшие доставлены в больницы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила местная пожарная служба, которая выполняет функции скорой помощи.

Во время инцидента в автобусе находились 60 человек. Водитель легковой машины доставлен в больницу с травмами.

Инцидент, как сообщается, произошел на узкой дороге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
На референдуме в Турции победили сторонники президентской формы правления
3
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
4
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
5
Facebook прокомментировала произошедший в США случай трансляции убийства через соцсеть
6
Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреля
7
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
Темы дня
Загрузка...
Реклама