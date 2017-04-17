В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии пострадали девять подростков

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НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Девять подростков получили в воскресенье ранения в городе Вальехо (штат Калифорния) в результате стрельбы возле дома, где проходила молодежная вечеринка. Об этом сообщил представитель городской полиции Кевин Бартлетт.
По его словам, когда вечеринка близилась к концу и люди начали выходить из дома, неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу по толпе из примерно 50 человек. Восемь из них получили огнестрельные ранения, еще один пострадал в результате давки, возникшей из-за паники.
Все пострадавшие являются подростками, они доставлены в больницу. Самому младшему из них 13 лет. "Все раненые находятся в стабильном состоянии", - заявил Бартлетт.
По его словам, стрелявших, мотивы которых не установлены, было как минимум двое. Они скрылись с места происшествия на автомобиле, ведутся их поиски.