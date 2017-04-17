МВД после запроса Яровой выявило 32 кураторов сайтов, предлагавших детям включить газ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. МВД РФ установило личности 32 предполагаемых кураторов интернет-страниц, с которых детям рассылались сообщения с призом включить газ на кухне и ложиться спать. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос парламентария.

В марте Яровая ("Единая Россия") направила запросы Генпрокурору РФ Юрию Чайке и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой установить организаторов и исполнителей СМС-рассылки в городе Владимире с призывом открывать ночью газовые конфорки, откуда якобы пойдет "волшебный газ", и идти спать. По мнению Яровой, первоначальная оценка указанных действий "свидетельствует о наличии в них признаков не только доведения несовершеннолетнего до самоубийства, но и убийства".

"В ходе проверки, проведенной МВД … по факту СМС-рассылки "Как стать феей" во Владимире, установлены 32 предполагаемых куратора, подстрекающих несовершеннолетних к совершению суицидов", - говорится в релизе.

МВД уточнило, что они установлены из 42 IP-адресов предполагаемых кураторов, подстрекающих подростков к суициду. "По предварительным данным, пользователи данных страниц зарегистрированы в Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Омской, Оренбургской и Саратовской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, на территории республик Украина, Беларусь, Казахстан", - цитирует пресс-служба Яровой ответ из МВД.

Материал проверки по факту склонения несовершеннолетних к совершению общественно-опасных деяний направлен в следственное управление СК по Владимирской области, так как "в действиях неустановленных лиц могут усматриваться признаки как доведения до самоубийства, так и подстрекательства к убийству", уточняется в релизе.

Кроме того, в МВД сообщили, что причастность подростков к участию в распространении СМС-сообщений не установлена. С подростками, которые по оперативной информации входили в сообщество "Как стать феей", была проведена совместная работа психологов и полиции.