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Мэра Горно-Алтайска будут судить за ущерб городу на более чем 100 млн рублей

Происшествия
17 апреля, 13:49 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 17, апреля. /ТАСС
Виктор Облогин был задержан в июне 2016 года, первоначально его подозревали в хищении муниципального автомобиля
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 17 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Республики Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении отстраненного от должности мэра города Горно-Алтайска Виктора Облогина, который причинил городскому бюджету ущерб на 107 млн рублей и присвоил себе муниципальный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"Следствием собраны достаточные доказательства вины в инкриминируемых Облогину преступлениях. Прокурором утверждено обвинительное заключение", - уточнили в пресс- службе. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Мэр Горно-Алтайска был задержан в июне 2016 года. Первоначально его подозревали в хищении муниципального автомобиля стоимостью более 1,5 млн рублей, а также незаконном изъятии денег из бюджета при распределении субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса. По уточненным данным следствия, было изъято 17 млн рублей.

Кроме того, в августе прошлого года было возбуждено еще одно уголовное дело по факту необоснованной выдачи мэром гарантии на 120 млн рублей управляющей компании "Центральная". Администрация города на основании предъявляемых к ней исполнительных листов была вынуждена получить кредиты в коммерческих банках и перечислить их по обязательствам компании. Ущерб городу составил 107 млн рублей (первоначально он оценивался в 87 млн - прим. ТАСС).

По данным администрации города, согласно постановлению от 14 июня прошлого года, в связи с возбуждением уголовного дела мэр был временно отстранен от должности.

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