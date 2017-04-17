Мэра Горно-Алтайска будут судить за ущерб городу на более чем 100 млн рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 17 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Республики Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении отстраненного от должности мэра города Горно-Алтайска Виктора Облогина, который причинил городскому бюджету ущерб на 107 млн рублей и присвоил себе муниципальный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"Следствием собраны достаточные доказательства вины в инкриминируемых Облогину преступлениях. Прокурором утверждено обвинительное заключение", - уточнили в пресс- службе. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Мэр Горно-Алтайска был задержан в июне 2016 года. Первоначально его подозревали в хищении муниципального автомобиля стоимостью более 1,5 млн рублей, а также незаконном изъятии денег из бюджета при распределении субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса. По уточненным данным следствия, было изъято 17 млн рублей.

Кроме того, в августе прошлого года было возбуждено еще одно уголовное дело по факту необоснованной выдачи мэром гарантии на 120 млн рублей управляющей компании "Центральная". Администрация города на основании предъявляемых к ней исполнительных листов была вынуждена получить кредиты в коммерческих банках и перечислить их по обязательствам компании. Ущерб городу составил 107 млн рублей (первоначально он оценивался в 87 млн - прим. ТАСС).

По данным администрации города, согласно постановлению от 14 июня прошлого года, в связи с возбуждением уголовного дела мэр был временно отстранен от должности.