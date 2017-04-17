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Фигуранту "болотного дела" Бученкову продлили арест до 6 октября

Происшествия
17 апреля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Суд над лидером неформального леворадикального движения "Автономное действие" начнется 25 апреля
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 25 апреля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела предполагаемого лидера неформального леворадикального движения "Автономное действие" Дмитрия Бученкова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"Рассмотрение дела по существу назначено на 25 апреля в 10:00 мск", - сказала она.

Также адвокат уточнила, что в понедельник суд продлил ее подзащитному меру пресечения до 6 октября.

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2 марта Мосгорсуд по ходатайству защиты перевел Бученкова под домашний арест. Он обвиняется по ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") и ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти") УК РФ. Свою вину Бученков не признает.

По версии следствия, в ходе массовых беспорядков на Болотной площади Бученков умышленно нанес несколько ударов полицейскому, а также вместе с другими лицами переворачивал кабины мобильных туалетов.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских, несколько десятков человек получили ранения. Всего в рамках так называемого основного "болотного дела" фигурировали около 30 человек. В отношении некоторых из них уголовное преследование прекращено в результате амнистии, объявленной к 20-летию Конституции РФ.

 
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