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Полиция штата Юта арестовала женщину, ограбившую шесть банков в пижаме за два дня

Происшествия
17 апреля, 21:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Преступница должна в течение дня предстать перед судом по обвинению в многочисленных грабежах
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НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Женщина, которая подозревается в ограблении шести банков в минувшие выходные, арестована в американском городке Тейлорсвилл (штат Юта). 40-летняя Наннетт Луиза Перкинс стала известна в одночасье по всей стране, так как орудовала в пижамных штанах.

Как сообщил  лейтенант Управления полиции города Солт-Лейк Брайан Лорке, женщина была задержана "у себя дома" и "не оказала сопротивления". Стражи порядка "действовали по наводке". Преступница должна в течение дня предстать перед судом по обвинению в многочисленных грабежах.

По данным органов правопорядка, преступления были совершены в городах Уэст-Вэлли, Солт-Лейк, Холладей и Сэнди. Пять из шести преступлений были осуществлены в течение всего двух часов в минувшую субботу. Перкинс действовала однотипно - протягивала кассиру в окошко записку с требованием выдать деньги и потом скрывалась. Полиция не уточняет, сколько именно денег присвоила, таким образом, американка.

Преступница во время налетов совершенно не пыталась скрыть свое лицо и избежать, таким образом, быстрой поимки. Женщина была одета в майку и пижамные штаны, черные волосы собраны в пучок, перехваченный банданой. Не раскрывается, было ли обнаружено при ней оружие.

Согласно данным полиции, Перкинс неоднократно ранее нарушала закон. В 2012-13 годах ее судили за мошенничество и воровство кредитных карт, агрессивное поведение и проникновение на частную собственность.

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