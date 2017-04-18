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Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме

Происшествия
18 апреля, 5:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
За четыре дня празднования было зарегистрировано 1200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотических веществ, воровством и насилием
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Не менее 285 человек погибли, более тысячи пострадали в Мьянме в результате различных происшествий, случившихся по всей стране за время главного национального торжества - водного фестиваля Тинджан, знаменующего наступление Нового года. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его информации, за четыре дня празднования было зарегистрировано в общей сложности 1200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотических веществ, воровством и насилием.

Тинджан отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна и, как правило, приходится на середину апреля. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы, хотя имеет индуистские корни. По местным поверьям, вода во время праздника смывает с человека все грехи и недуги, неся ему радость и удачу. Аналогичный праздник существует также в соседних странах - Таиланде, Камбодже и Лаосе.

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