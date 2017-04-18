В Москве задержан мужчина, стрелявший на парковке в своего знакомого

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство своего знакомого, задержан в Москве. По данным следствия, задержанный стрелял в него на парковке. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве.

"Утром 17 апреля между мужчинами на парковке вблизи магазина на Красноярской улице произошёл очередной конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений 45-летний мужчина произвёл несколько выстрелов в своего знакомого, 29-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия", - сообщили в ГСУ.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство". Следствие ходатайствует перед судом об аресте фигуранта дела.

Задержанный ранее уже был трижды судим, сообщил ТАСС источник в полиции. "В комнате, где проживал задержанный, полицейские нашли боевой пистолет "Глок" и почти 240 патронов к нему. Кроме того, установлено, что мужчина был ранее трижды судим за кражу, разбойное нападение и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - сказал собеседник агентства.