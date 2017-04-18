Киргизия готова помогать РФ в установлении личности организатора теракта в Петербурге

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БИШКЕК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Спецслужба Киргизии готова начать сотрудничать с Россией по вопросу установления личности организатора теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь киргизского внешнеполитического ведомства Айымкан Кулукева.
Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.
"При необходимости взаимодействие будет осуществляться по линии специальных органов Киргизстана и России", - заявила она. По ее словам, подозреваемый в организации терактов в Санкт-Петербурге Аброр Азимов "является гражданином России". "В связи с этим информация в отношении задержанного консулами Киргизстана не уточнялась и запрашиваться не будет", - пояснила она.
В спецслужбе Киргизии также отказались предоставить корреспонденту ТАСС какую-либо информацию об Азимове. "Никаких комментариев по данному делу мы предоставлять не планируем", - заявил официальный представитель государственного комитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.
Ранее ряд российских и киргизских СМИ Киргизии и России сообщил о том, что Азимов является уроженцем Киргизии.
Днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел взрыв. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. СК РФ назвал имя устроившего взрыв мужчины: им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
6 апреля СК РФ сообщил о задержании в связи с терактом восьмерых подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. На следующий день они были арестованы. 17 апреля в Подмосковье был задержан девятый фигурант уголовного дела о теракте в петербургском метро - Аброр Азимов. По данным ФСБ, он "осуществил подготовку террориста-смертника А. Джалилова".