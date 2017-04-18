Экс-сотрудники офиса Ланта-банка в Москве задержаны за хищение денег со счетов клиентов

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бывшие руководитель дополнительного офиса и главный экономист офиса Ланта-банка в центре Москвы задержаны по подозрению в хищении денег со счетов клиентов, потерпевшими по делу признаны около 20 человек. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.
"Две женщины, работавшие в офисе Ланта-банка на Проспекте Мира, подозреваются в хищении денег у порядка 20 клиентов. Установлено, что они подделали кассовые ордера и другие платежные документы от имени своих клиентов и похитили деньги с их счетов. По факту мошенничества в особо крупном размере полиция возбудила уголовное дело", - сказал собеседник агентства.
По его словам, точное количество пострадавших от бывших сотрудников АКБ "Ланта-банк" - руководителя дополнительного офиса и главного экономиста банка - еще устанавливается. "Не исключено, что в преступлении участвовали и другие лица, ведутся следственные действия", - добавил собеседник агентства.