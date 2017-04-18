План "Перехват" введен в Москве после совершенного разбоя со стрельбой

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники обстреляли машину на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, из автомобиля была похищена сумка с деньгами. Для задержания подозреваемых в преступлении в городе введен план "Перехват". Об этом ТАСС сообщили в полиции.
"Около 25 минут назад около дома номер 7 по улице Люблинской неизвестные совершили разбойное нападение. По предварительной информации, они открыли стрельбу из огнестрельного оружия по машине и скрылись", - сказал собеседник агентства.
"Полицейские разыскивают иномарку Nissan Maxima серебристого цвета. Машину последний раз видели в районе Третьего транспортного кольца. Принимаются меры к остановке машины и задержанию преступников", - добавил собеседник ТАСС.