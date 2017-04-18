Тверской чиновник, похитивший почти 1 млн рублей, приговорен к штрафу в 150 тыс. рублей

ТВЕРЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, который участвовал в мошенничестве на сумму около 1 млн рублей, решением суда приговорен к штрафу в 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Заместитель председателя регионального Комитета по физической культуре и спорту Сергей Серов признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", ему назначено наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в ходе следствия было установлено, что Серов и вступивший с ним в сговор бизнесмен Артем Максубов в рамках исполнения государственного контракта похитили денежные средства бюджета Тверской области, выделенные спортивному комитету региона для проведения учебно-тренировочных сборов по футболу и лыжным гонкам, а также на перевозку студенческой и юниорской хоккейных команд в декабре 2014 года.

"Общая сумма похищенных средств составила более 970 тысяч рублей", - уточнили в СК РФ по Тверской области, добавив, что аналогичный штраф в 150 тыс. рублей назначен и бизнесмену Максубову.