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Один человек погиб и трое считаются пропавшими без вести после крушения яхты в Италии

Происшествия
18 апреля, 21:40 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
В поиске пропавших без вести задействованы два вертолета спасателей
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РИМ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Один человек погиб, трое считаются пропавшими без вести и двое спасены в результате крушения 12-метровой яхты в порту Римини на адриатическом побережье Италии. Как сообщает агентство ANSA, судно налетело на рифы у берега.

В поиске пропавших без вести задействованы два вертолета спасателей. Причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия. Двое выживших получили серьезные травмы и доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии, уточняет агентство со ссылкой на службы спасения.

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