Трех человек нашли мертвыми в гараже в подмосковном Наро-Фоминске

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Двое молодых мужчин и девушка погибли в подмосковном Наро-Фоминске, по предварительным данным, от отравления угарным газом в гараже, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Московской области.
Инцидент, согласно сведениям источника, не носит криминальный характер. Молодым людям было по 23 года, девушке - 24.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области ТАСС подтвердили факт обнаружения тел.
"Около 17:00 мск в дежурную часть УМВД по Наро- Фоминскому району поступило сообщение о том, что в гаражах расположенных на улице Шибанкова, обнаружено три трупа. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины произошедшего", - сказали в ведомстве.