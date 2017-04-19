МЧС начинает крупномасштабные учения по борьбе с паводками и пожарами

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МЧС России во всех 85 регионах страны начинает крупномасштабные командно-штабные учения по борьбе с весенним половодьем и природными пожарами, которые продлятся до 21 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Во всех 85 регионах России будут отрабатываться действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. В учениях будут задействованы специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и организаций, предназначенные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также пожарно-спасательные подразделения МЧС России", - сказал собеседник агентства. Также к учениям привлекут аэромобильные группировки, авиацию и беспилотники.

Как уточнили в МЧС, учения пройдут в три этапа. "Практические действия все регионы страны будут отрабатывать по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться на территории отдельно взятого субъекта РФ в период весеннего половодья и пожароопасного периода", - пояснили в министерстве. При этом в тех регионах, где в связи с сезонными рисками был введен режим ЧС, практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по фактической обстановке.

В 10:00 мск глава МЧС России Владимир Пучков уточнит цели и задачи командно-штабных учений и заслушает представителей регионов о начале первого этапа.

В 2016 году в аналогичных учениях были задействованы более 1,5 млн человек и свыше 350 тыс. единиц техники от различных служб и ведомств, как федеральных, так и региональных, была привлечена и авиационная группировка из 80 воздушных судов: 67 вертолетов и 13 самолетов МЧС, Минобороны, МВД и ФСБ.